Takiego jedzenia na dowóz nie znacie. 4 wyjątkowe i pyszne miejsca

Wśród nagrodzonych statuetkami Pyszne.pl Awards nie brakuje pizzerii, burgerowni, kebabowni i susharni – to te dania zamawiamy najczęściej z dostawą do domu. Jednak w Pyszne.pl znajdziecie także mniej typowe restauracje, oferujące nietuzinkowe i mniej popularne jedzenie. Wśród tegorocznych zwycięzców znaleźli się m.in. Sushi w Dłoń, Masna Micha, Bajgle Króla Jana czy Vegab.

Sushi w Dłoń to świetny przykład na to, że kochamy eksperymenty kulinarne, chętnie przecieramy kulinarne szlaki i sięgamy po to, co nowe. W plebiscycie Pyszne Awards 2023 to właśnie Sushi w Dłoń zostało uznane za najlepszą restaurację w Łodzi. Jak wskazuje jej nazwa, serwuje… sushi w dłoń, czyli uwielbiany przez Polaków azjatycki przysmak w nowej wersji dużej rolki, którą można wziąć do ręki i zajadać, jak buritto czy kebaba.