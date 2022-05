Talibowie zmuszają Afganki do noszenia burek. Te kobiety odczują restrykcje najbardziej

Kobiety znikną z życia publicznego?

Według przywódcy duchowego talibów, Hibatullaha Achudzada, czador (burka zakrywająca całe ciało jest symbolem tradycji i oznaką szacunku. Dla obserwatorów z Zachodu to powrót do okrutnych praw i znak zniewolenia kobiet, które przez 20 lat dążyły w Afganistanie do uzyskania szerszych swobód.