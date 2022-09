Tammy Hembrow postawiła na odważny kolor włosów. Wyznaczy tym nowy trend?

Wiele osób podkreśla także, że influencerka wygląda teraz jak prawdziwa Arielka (jedna z księżniczek Disneya, bohaterka bajki "Mała Syrenka" - przyp. red.). Patrząc na to, że do sieci trafił właśnie zwiastun nowej odsłony tego filmu animowanego, istnieją spore szanse, że to ten kolor włosów będzie niedługo najpopularniejszym. Co o nim sądzicie?