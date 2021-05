Tana Mongeau znów przesadziła z wyborem stroju. Pierś wyskoczyła jej ze skąpego biustonosza

Tana Mongeau w sieci jest znana od dawna. Na świecie zasłynęła m.in. z tego, że wzięła szybki ślub w Las Vegas, po którym zaraz się rozwiodła. Choć fakt ceremonii ślubnej i rozpadu związku nikogo nie dziwi, internautów oburzyło to, że transmisja z tego wydarzenia kosztowała 50 dolarów, czyli ok. 190 złotych. Widzowie poczuli się oszukani słysząc kilka miesięcy później, że to koniec relacji Jake'a Paula i Tany Mongeau.