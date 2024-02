Tańczyła na pomoście. Miała sukienkę z siateczki

Samochód wymieniła na kajak, a klubowy parkiet na pomost. Natalii Siwiec, która pomieszkuje w Meksyku, wyraźnie służy tamtejszy styl bycia. Ciągła mañana i luksus życia pozbawionego pośpiechu wygląda jak bajka w relacjach influencerki . Polonia wyraźnie polubiła meksykański klimat – do Siwiec dołączyła także Marcelina Zawadzka, z którą tańczyła do muzyki na żywo.

Chociaż za oknem jeszcze szaro i buro, to lada moment również będziemy zaczynały dzień z myślą o lekkiej sukience, a nie o stylizacjach na cebulkę. Jedną z ciekawszych propozycji zaprezentowała Natalia Siwiec . Miłośniczka życia w bikini zarzuciła na strój kąpielowy sukienkę z siatki o szerokich oczkach , która z pewnością wpadnie w oko niejednej miłośniczce stylu hippie.

Wszelkie oczka, wycięcia, luki i dziury wkrótce będziemy odmieniać przez wszystkie przypadki i nosić na wiele różnych sposobów. Sukienka z siateczki to nie tylko dobry pomysł na uzupełnienie plażowej stylizacji , ale także genialna opcja na muzyczny festiwal, weekendowy wypad z przyjaciółmi czy nawet wariant na imprezę.

Jeśli obawiasz się prześwitów i nie chcesz odsłaniać ciała - wykorzystaj kamuflującą halkę, przylegający do ciała top czy spodenki z wysokim stanem. Styl inspirowany estetyką dzieci kwiatów stale ewoluuje, pozwalając nam na indywidualne reinterpretacje.

Moda na wiosnę. Spodnie w stylu Siwiec będziemy nosić non stop

