Moda na wiosnę. Spodnie w stylu Siwiec będziemy nosić non stop

Genialna inspiracja na wiosnę 2024

Celebrytka połączyła eleganckie spodnie z białym topem o zabudowanym dekolcie oraz butami sportowymi w tym samym kolorze. W ten sposób skomponowała perfekcyjną stylizację smart casualową do noszenia na co dzień. Wystarczy jeszcze trochę poczekać, aż pogoda będzie bardziej wiosenna i voilà. Siwiec uzupełniła outfit skórzanym paskiem oraz dużym naszyjnikiem. Do biura? Jak znalazł! Na spotkanie z przyjaciółkami? Jak najbardziej!