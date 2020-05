Tatiana Okupnik o kobietach w ciąży i swojej historii porodowej. "Pękła mi kość i musiałam chodzić o kulach"

Tatiana Okupnik o macierzyństwie

W jednym z ostatnich filmów Okupnik opowiedziała o bliskich jej kobietach i ich podejściu do macierzyństwa. Przedstawiła historię swojej koleżanki, która ma problemy z zajściem w ciążę i kilka razy poroniła. Kobieta nie chce się tym dzielić ze wszystkimi znajomymi, a mimo to ciągle słucha bolesnych pytań o, to kiedy w końcu zacznie starać się o dziecko.