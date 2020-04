Tatiana Okupnik opowiedziała o ciąży i macierzyństwie. To nie było dla niej łatwe

"Po pierwszym porodzie zauważyłam, że jest coś nie tak z takim tematem wstydliwym, a mianowicie z tematem defekacji, czyli mówiąc konkretnie, po prostu masz problem z załatwieniem się. Na początku nie wiesz, o co chodzi, może myślisz, że to po porodzie, że to taki początek, że wszystko do siebie dojdzie" – zaczęła swoją wypowiedź.