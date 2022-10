Te 3 rzeczy uratują każdą stylizację. Ponadczasowe ubrania na jesień

Możemy gardzić trendami lat 90., wyśmiewać hippisowską modę i przechodzić obojętnie obok męskich tendencji. Jednak klasyczne ubrania darzymy szczególnym szacunkiem i aprobatą. To one stanowią serce paryskiego szyku, a ponadto wykorzystane w kultowych produkcjach, przechodzą do historii jako ubranie ulubionych postaci – Annie Hall czy Thelmy i Louise. Eksperci mówią, że co najmniej połowa rzeczy w naszej szafie powinna być ponadczasowa. Druga zaś uzupełniana o sezonowe trendy. To zapewni nie tylko spójny styl, ale także nieograniczone możliwości kombinacji.