Te buty będą absolutnym hitem 2020. Podpowiadamy, z czym je nosić

Timberlandy najmodniejszym modelem butów 2020. To właśnie one uzupełniały stylizacje modeli i modelek na grudniowym pokazie Moschino.

Timberlandy hitem sezonu 2019/2020 (Getty Images)

W 2020 roku to nie lakierowane botki będą na topie. Tym razem elegancie buty ustąpią miejsca ponadczasowym Timberlandom, w których mogliśmy podziwiać modelki na pokazie Moschino.

Timberlandy hitem 2020

Nie każdy wie, że Timberlandy na początku stanowiły obuwie robocze pracowników budowlanych w Nowej Anglii. Dopiero z czasem wylansowane przez raperów buty stały się prawdziwym symbolem nowojorskiego streetwearu. Kilka sezonów temu w klasycznym, musztardowym modelu mogliśmy zobaczyć Carę Delevingne oraz Ritę Orę.

Chociaż na przestrzeni lat popularność tych butów osłabła, do łask przywrócił je projektant Jeremy Scott, który włożył Timberlandy na pokaz najnowszej kolekcji Moschino Pre-Fall 2020.

Chociaż najpopularniejszy model to musztardowe Timberlandy za kostkę, w nadchodzącym sezonie warto postawić także na inne kolory i kształty. Oprócz klasycznego modelu szalenie modne będą także buty w odcieniach różu oraz w wersji długich kozaków.

Timberlandy wyglądają świetnie z luźnymi dresami, sztucznym futerkiem, wzorzystymi tkaninami i kolorowymi dodatkami, na przykład w postaci plecaków oraz toreb.