Te buty za chwilę będą hitem. Latem noszą je wszystkie gwiazdy, od Dody po Magdę Gessler

Sandały Magdy Gessler to jedyne buty, jakie możesz mieć w szafie na lato

Jeśli rozglądasz się za butami, które będziesz mogła nosić przez całe lato do każdego zestawu, to Magda Gessler znalazła je za ciebie. Restauratorka wyjęła z szafy sandały, które już w zeszłe wakacje zdominowały jej stylizacje, a to tylko świadczy o ich ponadczasowości. Białe sandałki na masywnej podeszwie z subtelnym, ale ekstrawaganckim detalem w postaci pasków "na krzyż" mają w sobie wszystko, co najlepsze.