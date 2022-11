Te drzwi zawsze powinny się otwierać na zewnątrz. Nie każdy wie, dlaczego

Dlaczego drzwi do łazienki otwierają się na zewnątrz?

Podstawową sprawą jest kwestia bezpieczeństwa. Może się zdarzyć, że osoba wchodząca do łazienki źle się poczuje i np. zasłabnie. W takim momencie zdecydowanie łatwiej jest popchnąć drzwi i je otworzyć, niż przyciągać je do siebie. To ważne, także i w miejscach publicznych, ponieważ czasami korzysta się z toalety w momencie gorszego samopoczucia. Popychając drzwi otwieramy je szybciej, co może istotnie skrócić czas np. zauważenia nas przez kogoś i wezwania pomocy.