Te gwiazdy nie ukrywają siwych włosów. Fani wręcz nie kryją zachwytów

Siwienie to naturalny proces, nawet jeśli kojarzy nam się z nieuchronnym upływem czasu i - prędzej czy później - dotknie każdego z nas. Istnieje wiele sposobów na to, by zamaskować siwiejące włosy. Jednak od pewnego czasu w modzie utrzymuje się trend na naturalność, dzięki któremu coraz więcej osób przestaje dążyć do nieosiągalnych "ideałów".