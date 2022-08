Nie wyrywaj siwych włosów. Konsekwencje mogą być poważne

"Wyrywanie jednego włosa nie spowoduje większego wzrostu, a tego typu stwierdzenie nie ma podstaw naukowych. To normalne, że dziennie wypada nam do 159 włosów, ale w zasadzie one nie są ze sobą w żaden sposób połączone, więc wyciągnięcie jednego nie spowoduje, że wyrośnie ich więcej" - dodał.