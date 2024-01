Te imiona dla dzieci były najpopularniejsze w dużych miastach w 2023 roku. Jest kilka zaskoczeń

Najpopularniejsze imiona 2023. Wrocław bez zaskoczeń

Mniej dzieci urodziło się też we Wrocławiu. W ubiegłym roku na świat przyszło tylko 7780 noworodków. Dla porównania: w 2022 było to 7984 dzieci, w 2021 - 8400, w 2020 - 10 793, a w 2019 r. - 33 tys. Rodzice dla swoich córek wybierali takie imiona: Zofia, Zuzanna, Hanna, Julia. Najpopularniejsze imiona dla chłopców to Jan, Jakub i Antoni.