Imię, które było pomyłką. Hit PRL-u powoli odchodzi w zapomnienie

Mieczysław to silny mężczyzna. Spełnia swoje marzenia

To szlachetne imię oznacza mężczyznę silnego i zdecydowanego, który nie boi się wyzwań. To urodzony zdobywca, który nie waha się sięgać po to, czego pragnie. Wielu Mieczysławów to indywidualiści, którzy przez całe życie poszukują dla siebie miejsca w świecie. Lubią doświadczać nowych rzeczy, chętnie podróżują, poznają nowe miejsca i kultury. W późniejszym wielu stają się despotyczni, bo lubią mieć rację. Jednak pomimo drobnych wad każdy Mietek to dobry przyjaciel i świetny kandydat na męża. Dba o swoich bliskich, w których obronie chętnie oddałby życie – jak przystało na wojownika.