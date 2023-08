Te kolory paznokci zachwycają latem. Najgorętsze trendy sezonu

Clean girl

Zapamiętajcie to pojęcie. Clean girl to największy paznokciowy trend tego roku, będący hołdem dla naturalności. Sprawia, że w cenie jest naturalnie wyglądająca płytka. Nie musi być nawet pokryta lakierem, wystarczy odżywka i staranna pielęgnacja. Dbałość o dłonie i paznokcie to nieodzowny element clean girl. Tu uwagę przykuwa nienaganny manicure – dobrze wypiłowana płytka, starannie usunięte skórki, dobrze nawilżona skóra dłoni. A kolor? Im bardziej naturalny, tym lepiej. Może być transparentny albo delikatnie mleczny. Delikatna, mleczna biel to numer jeden wśród kolorów lakierów do paznokci w tym roku, Wyparła nawet soczyste i neonowe odcienie, które zawsze dominowały latem. Im subtelniej, bardziej naturalnie, mniej krzykliwie, tym lepiej. Minimalizm przeżywa swój rozkwit i dowodzą temu pozostałe pomysły na modny manicure 2023.