Te kombinezony latem zastąpią sukienki! Są modne i przede wszystkim tanie

Kombinezony są ultra wygodne przede wszystkim ze względu na maksymalny komfort noszenia – nawet w wietrzne dni. Ale to nie wszystko. Kobiety na całym świecie uwielbiają je za to, że jedno ubranie stanowi całą stylizację. Nie musisz godzinami stać przed szafą i zastanawiać się, co z czym połączyć. Wystarczy, że włożysz jeden z najmodniejszych modeli kombinezonów i planowanie outfitu masz już z głowy. Przy tym możesz być pewna, że będziesz wyglądać olśniewająco.

Tego lata warto zwrócić uwagę na stylowe kombinezony z krótkimi nogawkami. Idealnie sprawdzą się w upały podczas wyjazdu na wakacje, a nawet w stylizacjach na co dzień. W komplecie z espadrylami czy białymi trampkami będą prezentować się lekko, zwiewnie i delikatnie. Na taki look postawiła Julia Wieniawa . Totalnym hitem są wzorzyste modele na ramiączkach z ozdobnymi falbanami lub dekoracyjnym wiązaniem. Godne uwagi są również modele z dekoltem hiszpańskim, które z daleka wyglądają jak sukienki. Teraz stylowe krótkie kombinezony upolujesz za mniej niż 150 zł, a możesz mieć pewność, że będziesz nosić je przez cały sezon.

Długi, wzorzysty kombinezon to must have na lato