Te koronkowe biustonosze pięknie podkreślą twój biust. +100 do pewności siebie

Biustonosze z półusztywnieniem – dla kogo?

Biustonosz półusztywniany, nazywany również modelem semi-soft, jest usztywniony jedynie w dolnej strefie miseczki. W tego rodzaju biustonoszach mogą być także wykorzystane fiszbiny boczne, które będą dodatkowym wsparciem dla twoich piersi. Niewielkie usztywnienie nada efekt okrągłego i uniesionego biustu. Wymodelują one małe, jak i duże piersi. Miękka koronka subtelnie uwydatni to, co najważniejsze i podkreśli każdy atut twojej sylwetki. Jest to model, który polubią szczególnie panie z drobnym biustem – jest on niewidoczny pod ubraniem i eksponuje nasze kształty.