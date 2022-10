Te kosmetyki zamienią twoją kąpiel w zabieg godny SPA

Kozie mleko w proszku Lili&Mu

Podobno to właśnie kąpielom w kozim mleku Kleopatra zawdzięczała swoją nieskazitelną skórę. Współcześnie także korzystamy z pielęgnacyjnych dobrodziejstw koziego mleka. Dodane do kąpieli oczyszcza, ujędrnia i regeneruje skórę, a do tego sprawia dużą przyjemność. Świetnie sprawdza się w pielęgnacji naskórka skłonnego do nadmiernej utraty wody. Co więcej, działa przeciwstarzeniowo. Pozostawia skórę gładką i bardziej elastyczną. Kąpiel z kozim mlekiem możemy zafundować sobie w salonach SPA i we własnej łazience. Wystarczy do wanny dodać kozie mleko w proszku od Lili&Mu. To produkt stworzony z myślą o kobietach po porodzie, ale z jego właściwości może czerpać każdy! Kosmetyk został wzbogacony o naturalną sól, która zmniejsza stany zapalne, olej jojoba, zapewniający nawilżenie skóry, kolagen, który pomaga w zmniejszeniu rozstępów i łagodzący pantenol. Proszek dodany do wody dobrze się rozpuszcza i pozostawia skórę gładką i miękką w dotyku.