Te kurtki są teraz tańsze niż kiedykolwiek. Kup je na Black Friday i noś przez całą zimę, jak Cichopek i Dowbor

Zimowa kurtka z metalicznym połyskiem Darii Ładochy. Modny trend dla kobiet w każdym wieku

Miłośniczką modowych trendów jest też Daria Ładocha, która wybrała zimową kurtkę z metalicznym połyskiem. To stylowy model, który pasuje kobietom w każdym wieku i który wbrew pozorom idealnie pasuje nie tylko do czarnych stylizacji, ale też do ubrań w kolorze różowym, czerwonym czy zielonym. Taką puchówkę, podobnie jak kurtkę, którą wybrała Katarzyna Cichopek, znajdziesz teraz w ofercie wielu sieciówek. Z okazji Black Friday ceny są teraz znacznie obniżone, warto więc upolować coś dla siebie.