Tę maskę pokochają posiadaczki tłustej cery. Czyści jak zła!

Błoto z Morza Martwego do pielęgnacji ciała, twarzy i włosów

Błoto z Morza Martwego to ceniony składnik w kosmetyce. Zawiera aż 40 minerałów, w tym m.in. potas, magnez, sód, jod, żelazo i fluor. W jego składzie można znaleźć także siarczany, chlorki i dwuwęglany. To wszystko sprawia, że błoto z Morza Martwego stanowi bardzo cenny kosmetyk o właściwościach pielęgnacyjnych, a nawet leczniczych stosowany w produktach do ciała, twarzy, a nawet włosów. Balsamy i peelingi do ciała z dodatkiem błota z Morza Martwego pobudzają krążenie krwi, stymulują spalanie tanki tłuszczowej i pomagają w walce z cellulitem. Błotne preparaty do włosów przeznaczone są do walki z łupieżem i łojotokiem. Wzmacniają także cebulki i dodają włosom blasku. Błoto z Morza Martwego świetnie wpływa na cerę. Szczególnie tę tłustą i trądzikową. Nie ma sobie równych w oczyszczaniu porów, a do tego reguluje wydzielanie łoju skórnego, zapobiegając tym samym tworzeniu się stanów zapalnych i krost. Błotne kosmetyki do twarzy docenią także te z was, które zmagają się z przebarwieniami. Błoto dostarcza skórze najważniejszych makro i mikroelementów, dzięki czemu skóra zyskuje jaśniejszy koloryt oraz naturalny blask.