Te płatki pod oczy ze złotem i czarną perłą to "totalny sztos"

Procesy starzenia spowalnia także złoto – drugi kluczowy składnik płatków pod oczy Petitfee. Moc złota polega na pobudzaniu syntezy kolagenu, przez co zapobiega powstawaniu nowych zmarszczek i spłyca te, już istniejące. Do tego nawilża i rozjaśnia, daje więc skórze pod oczami to, potrzebuje najbardziej – rozjaśnia cienie, nawilża tkanki i wygładza kurze łapki. Nadaje spojrzeniu promienny wygląd. Co więcej, złoto jest także świetnym nośnikiem dla składników aktywnych – jego cząsteczki mają zdolność przenikania do głębokich warstw naskórka, przez co poprawiają wchłanianie składników aktywnych i podnoszą ich skuteczność. Dlatego też zastosowanie płatków ze złotem, może okazać się świetnym preludium do dalszych kroków pielęgnacji skóry wokół oczu.