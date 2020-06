Te skarpetki to mistrzostwo. Ponadczasowy pomysł prezentowy

Skarpetki to banał? Na pewno nie te…

Myślisz czasem o swoich bliskich jak o superbohaterach, artystach i ludziach prawdziwego sukcesu ? Jeśli tak, na pewno wiesz, co jest ich pasją , mocną stroną, marzeniem lub oczkiem w głowie. Babci, która przepada za swoim corgi lub mopsem przydadzą się skarpetki z jej pupilem. Uroczy produkt nie wyniesie nas więcej niż 30 złotych, a na pewno wywoła uśmiech na jej twarzy, nawet jeśli na co dzień skarpet nie nosi na rzecz eleganckich rajstop, czółenek i klasycznych spódnic.

Dla pary, rodziców, dziadków…

Skarpetkowych inspiracji jest tak wiele, że trudno je wszystkie wymienić. Większość ciekawych, kolorowych skarpetek jest wykonanych z gładkiej bawełny i często są to modele uniseksowe, dlatego warto znać jedynie interesujący nas motyw oraz przybliżony rozmiar. Na uwagę zasługują wyjątkowe modele np. z młodą parą lub dziadkami – ten upominek skradnie serce każdej pary, której się go ofiaruje. Pamiętajcie o drugiej parze skarpetek, tak, aby każda z dwóch obdarowanych osób mogła się cieszyć kreatywnym i nietypowym dodatkiem.

W czym tkwi urok skarpetek nie do pary?

Skarpetki to jeden z odzieżowych dodatków, który nosi się w parze. Tak było zawsze i tak do pewnego momentu tylko tak "wypadało". Z czasem rygor dotyczący ubierania skarpetek jednolitych i w stonowanym kolorze ograniczono jedynie do formalnego ubioru. Jeśli nie obowiązuje cię dress code – możesz zaszaleć i dobrać niebanalny model skarpetek nawet do garnituru. To nie wszystko, bo każdą stopę może zdobić… inna skarpetka. Jeśli partner lub ty sama lubicie kultowe kino, możecie sięgnąć po skarpetki: na jednej jest Tom Cruise, a na drugiej jego F-16 z filmu "Top Gun". Asymetryczne skarpetki wprowadzają do naszego stroju element oryginalności, nonszalancji i dziecięcej frajdy ze zrobienie czegoś na opak.