Te składniki to prawdziwy eliksir młodości. Znajdziesz je w tych kosmetykach

Nawilżona, jędrna skóra to marzenie wielu z nas. Na szczęście, dzięki odpowiedniej pielęgnacji ten cel jest w pełni osiągalny. Sekretem pięknej skóry są składniki aktywne zawarte w produktach do pielęgnacji. Które z nich działają najskuteczniej i przywracają skórze piękny, młody wygląd? W świecie dermatologii istnieją trzy niekwestionowane gwiazdy, którym z całą pewnością warto zaufać. Jeżeli marzysz o jędrnej, świetlistej cerze, wybieraj kosmetyki, które mają w swoim składzie witaminy, kwas hialuronowy i antyoksydanty. Już jeden z tych komponentów potrafi czynić ze skórą prawdziwe cuda, a trzy w jednym produkcie to prawdziwy koktajl młodości o błyskawicznym działaniu. Dlaczego kuracja z udziałem tych trzech ekspertów jest tak skuteczna? Wyjaśniamy, jak działają na skórę i jak je stosować.

Antyoksydanty. Chronią przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i ujędrniają

Antyoksydanty, znane też jako przeciwutleniacze, to niezawodni agenci do zadań specjalnych. Ich rolą jest przede wszystkim zwalczanie wolnych rodników – cząsteczek, które przyspieszają starzenie komórek i są przyczyną wielu groźnych chorób skóry. W każdym organizmie istnieją wolne rodniki, jednak do czasu, Wolne rodniki istnieją w naszym organizmie naturalnie, ale dopóki równowaga pomiędzy ich wytwarzaniem a neutralizacją nie jest zachwiana, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Niestety, z różnych przyczyn ten balans może zostać zachwiany, przez co szkodliwych cząsteczek gromadzi się w organizmie znacznie więcej, niż powinno.

Ilość antyoksydantów można uzupełniać dietą, włączając do menu tzw. produkty "superfoods", czyli prawdziwe bomby antyoksydantów. W trosce o młody wygląd skóry możemy też stosować kurację antyoksydantami od zewnątrz, sięgając po produkty bogate w te składniki aktywne. Serum, maski do twarzy czy kremy z roślinnymi antyoksydantami działają na skórę jak natychmiastowy zastrzyk, przywracając jej witalność, jędrność, zdrowy koloryt i blask. Warto łączyć dietę bogatą w przeciwutleniacze z kuracją pielęgnacyjną - wówczas efekt będzie widoczny znacznie szybciej.

Kuracja witaminowa. Zapewnia skórze jędrność i blask

Żeby skóra zachwycała pięknym, młodym wyglądem, potrzebuje także witamin. Jej najwięksi sprzymierzeńcy, to przede wszystkim witamina C i retinol (pochodna witaminy A). Witamin C, zwana też kwasem askorbinowym, to składnik, który działa wszechstronnie. Przede wszystkim rozjaśnia cerę i wyrównuje jej koloryt. Osoby, które borykają się z przebarwieniami i śladami po wypryskach, powinny sięgnąć po produkty z dużym stężeniem witaminy C. Serum, maska lub krem z tym składnikiem zdziała prawdziwe cuda, a dodatkowo pięknie rozświetli skórę. Kwas askorbinowy doskonale sprawdza się także w przypadku zmęczonej skóry, pozbawionej jędrności. Kurację witaminą C warto stosować zwłaszcza wiosną i latem, gdyż pełni funkcję naturalnego filtra UV i minimalizuje skutki stresu oksydacyjnego.

Nie bez powodu o retinolu mówi się "eliksir młodości". To jeden z najpowszechniej stosowanych składników w medycynie anti – aging. Jednak warto wiedzieć, że działanie witaminy A nie ogranicza się jedynie do kuracji odmładzającej. Ten składnik ma zastosowanie także w leczeniu trądziku i innych chorób skórnych. Ponadto, reguluje wydzielanie sebum, działa antybakteryjnie i zwalcza stany zapalne skóry. Aktywna forma witaminy A w produktach do pielęgnacji przyspiesza procesy regeneracyjne skóry, poprawia jej napięcie i koloryt.

Kwas hialuronowy. Źródło młodości i nawilżenia