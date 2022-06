Te spodnie to absolutny klasyk na lato. Noszą je m.in. Cichopek i Lewandowska

Są takie elementy garderoby, w które warto inwestować, ponieważ nigdy nie wyjdą z mody. Jednym z nich są bez wątpienia białe spodnie, które są absolutnym klasykiem i sprawdzą się każdego lata bez względu na obowiązujące trendy. Mając je w szafie, nie będziesz musiała długo zastanawiać się, co na siebie założyć. Są bowiem idealną bazą letnich stylizacji. Wystarczy, że dobierzesz pasującą do okazji górę, buty oraz modne dodatki. To prostsze niż myślisz. Możesz także zainspirować się gwiazdami, które uwielbiają nosić białe spodnie.