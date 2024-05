Kasia Tusk nosi ten i bliźniacze jemu modele od lat, co wie każda osoba, która śledzi jej internetowo-modowe poczynania. Wychodzi bowiem z założenia, że prostota nigdy się nie zestarzeje. I słusznie.

Katarzyna Tusk stawia na klasykę również w przypadku dodatków. Do białej sukienki dobrała niewielkie, złote kolczyki koła oraz brązowe klapki – prawdopodobnie z metką domu mody Hermès. W ten sposób stworzyła perfekcyjny zestaw na lato z zaledwie trzech elementów.

