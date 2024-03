Spacerowała po plaży. Jej stylizacja to majstersztyk

Basicowe kolory, proste kroje, minimalistyczne dodatki. W ten sposób można by podsumować styl Kasi Tusk, którym córka premiera od lat chwali się w sieci, inspirując setki tysięcy internautek. Wyznawała "old money aesthetics" zanim to było modne. Kupując i tworząc ubrania, stawia przede wszystkim na jakość i ponadczasowość.