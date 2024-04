Zapomnij o zwykłych balerinach. Buty Kasi Tusk to petarda

Gwiazdy pokochały baleriny damskie

Kto by pomyślał, że Jennifer Lopez będzie fanką balerin? A jednak! Okazuje się, że gwiazda nosi takie buty na co dzień. Jakiś czas temu artystka włożyła czarne baleriny do oliwkowej szmizjerki midi, tworząc w ten sposób look w sam raz do pracy, a nawet na niezobowiązujące spotkanie z przyjaciółmi.