Te sukienki z bufiastymi rękawami noszą Cichopek, Socha i Kubicka. Podobne kupisz na wyprzedaży

Małgorzata Socha wybrała sukienkę z bufkami w kwiatowy wzór. Kwintesencja lata

Sukienki w kwiaty na lato to nic odkrywczego ani oryginalnego, ale trudno wyobrazić sobie bez nich upalne miesiące. Jeśli szukasz modelu, który czymś się wyróżnia, postaw na sukienkę w kwiatowy wzór z bufiastymi rękawami, tak jak Małgorzata Socha! Gwiazda "Przyjaciółek" wybrała prostą midi z dekoltem V w subtelny, romantyczny deseń, która świetnie sprawdzi się na co dzień i na wieczór. Wystarczy zmienić dodatki, by zyskać kreację na wielkie wyjście!