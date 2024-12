Te szminki optycznie wybielają zęby. Musisz je mieć w swojej kosmetyczce

Przeciwieństwem chłodnych tonów są ciepłe. Dlatego to właśnie one, będą bardziej eksponować żółte szkliwo. Oczywiście nie zawsze wybór ciepłego odcienia będzie zły, ponieważ wiele zależy od całego makijażu, typu urody czy karnacji, jednak warto wziąć to pod uwagę. Kolory, których jednak powinniśmy unikać, chcąc uzyskać efekt promiennego uśmiechu to m.in.: koralowe, pomarańczowe, brzoskwiniowe oraz ciepłe tonacje nude, czerwieni i różu.