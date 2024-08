Błędy makijażowe Polek. Magdalena Pieczonka wymieniła trzy najczęściej popełniane

– To błędy, które powtarzają się od lat. Źle dobrany podkład, bo my lubimy być opalone i on jest często za ciemny. Za ciemne brwi, dlatego że czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że cień do brwi na skórze jest ciemniejszy niż w opakowaniu. A trzecim błędem jest chyba bronzer, który tak bardzo kochamy, że dajemy go dużo na twarz i robimy sobie plamy – tutaj po prostu troszeczkę oszczędniej i będzie super – wyjaśniła makijażystka gwiazd w rozmowie z WP Kobieta.