Te ubrania wyprzedają się jak świeże bułeczki. Jeśli je chcesz, lepiej się pospiesz

Spośród topowych produktów wyodrębniłam jeszcze jedną grupę. Możesz pomyśleć, że są to dżinsy, białe koszule albo ramoneski. Nic bardziej mylnego - to t-shirty. Ale nie zwyczajne, basicowe, jednokolorowe - to koszulki z nadrukiem, poprzez które można wyrazić swoje muzyczne zainteresowania lub… zamiłowanie do Pokemonów. Koszulki z motywami legendarnych zespołów jak Queen czy Rolling Stones nigdy nie będą passe. W połączeniu z dżinsami czy szortami stworzą niezobowiązującą, letnią stylizację. Nie tylko na muzyczny festiwal!