Te zapachy pomogą w pozbyciu się objawów przeziębienia. Także u dziecka

Olejki eteryczne można rozpylać różnymi sposobami. Najprostszym jest wpuszczenie kilku kropel olejku do kubka z gorącą wodą i ustawienie go w swoim pobliżu. Najpopularniejszą metodą inhalacji jest tzw. parówka, czyli pochylanie się z ręcznikiem na głowie nad miską z parą. Można także posłużyć się kominkami zapachowymi, w których rozgrzany przez małą świeczkę olejek, ulatnia swój zapach. To metody najtańsze, ale też najbardziej zawodne. Większość olejków jest bowiem bardzo wrażliwa na temperaturę i utlenianie. Zbyt wysoka temperatura niszczy cenne właściwości danego olejku. Możemy więc korzystać z kominków wyłącznie w celach zapachowych (chociaż olejek podgrzany do zbyt wysokiej temperatury nie da zapachu na długo). Ale jeśli chcemy z aromaterapii wycisnąć coś dla swojego zdrowia, powinniśmy pokusić się o zakup bardziej profesjonalnego sprzętu. Mowa konkretnie o aromatyzerze. Urządzenie może posłużyć jako zwykły nawilżacz powietrza lub, po dodaniu kilku kropel olejku, stać się nośnikiem zapachu w aromaterapii.