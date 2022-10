Te znaki zodiaku świetnie maskują zdradę. Mogą mieć kochanka na boku, a ty nic nie zauważysz

Ryby można nieco przyrównać do bliźniąt - również charakteryzuje je podwójna natura. Bardzo często tęsknią za tym, czego nie mają w swojej aktualnej relacji. To staje się powodem do szukania kogoś, kto będzie w stanie zaspokoić nowe potrzeby. Ryby żyją w świecie fantazji - długo rozmyślają nad romantycznymi scenariuszami i nade wszystko nie znoszą rutyny. W życiu osoby spod znaku ryb muszą pojawiać się niespodzianki, uroczyste kolacje czy inne urozmaicenia. Inaczej zaczną poszukiwać spełnienia swoich marzeń gdzie indziej.