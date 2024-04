Technologie przyszłości. Samsung prezentuje nowinki w Mediolanie

Salone del Mobile to wydarzenie, którego miłośnicy designu nie mogą przegapić. Od 16 do 21 kwietnia 2024 roku w Mediolanie zgromadzili się przedstawiciele najlepszych marek, młode talenty, a także szkoły projektowania. Na targach swoją strefę z prezentacją technologicznych nowinek miał również Samsung. Zarówno działająca na zmysły wystawa w Le Cavallerizze, jak i przestrzeń na EuroCucina udowodniły, że piękno produktów tego giganta tkwi w prostocie oraz intuicyjnej funkcjonalności.

Te kolejne usprawnienia wpisują się w ideę "do less, live more", która jest hasłem powiązanym z serią Bespoke AI. Oferta Samsunga wyraźnie pokazuje, że w przyszłości funkcjonalność naszych domów będzie się opierać na zintegrowanych systemach AI. Dzięki sztucznej inteligencji proste domowe czynności zostaną zautomatyzowane, a my zyskamy więcej czasu na to, aby skupić się na teraźniejszości i cieszyć się życiem.