Tego nie sadź przy kostce brukowej. Zarośnie mchem

Kostka brukowa to popularny materiał budowlany. Kosztuje od 20 do 50 złotych za metr kwadratowy. Zdobi podjazdy i ścieżki prowadzące do domów. Choć jest ładna, tania i praktyczna, po jakimś czasie może pojawić się na niej mech. Jak się go pozbyć? Poznaj prosty sposób.

Gdzie położyć kostkę brukową?

Kostkę brukową należy układać na dokładnie zdrenowanej nawierzchni, aby nie zbierał się pod nią nadmiar wody. To podstawa.

Zadbaj też o odpowiednią ziemię — powinna mieć odczyn zasadowy. Postaraj się nie umieszczać kostki w pobliżu roślin iglastych, które sprzyjają tworzeniu się mchu. Trzymaj się tych trzech zasad, a zapobiegniesz osadzaniu się zielonego nalotu.

Zmieszaj z wodą i spryskaj kostkę. Pozbędziesz się mchu

Mech pojawia się wszędzie tam, gdzie jest ciemno i wilgotno. Jeśli zauważyłaś, że pojawił się na podjeździe, musisz działać jak najszybciej, bowiem roślina bardzo szybko się rozrasta.

Jak pozbyć się mchu z kostki brukowej? Stosowanie herbicydów jest skuteczne, jednak może dotkliwie uszkodzić trawę. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest pasta z sody oczyszczonej, która pozbędzie się brzydkiego nalotu.

Jak ją zrobić? Zmieszaj sodę z wodą w proporcji 1:1, a tak przygotowaną papkę nanieś na kostkę brukową. Wetrzyj ją za pomocą sztywnej szczotki i pozostaw ją na 15 minut. Po kwadransie wypłucz nawierzchnię czystą wodą. W ten sposób pozbędziesz się mchu i wszelkich zanieczyszczeń.

Sodę można zastąpić mieszanką wody, octu spirytusowego i soli. Wyciągnij dużą butelkę z atomizerem i wlej do niej szklankę octu, 2 szklanki wody i dodaj do niej pół szklanki soli. Dokładnie wymieszaj całość. Mieszanka jest gotowa do użycia. Spryskaj nią kostkę brukową w ciepły i bezwietrzny dzień. Pozostaw ją tak na godzinę, a później dokładnie spłucz. Po mchu nie będzie już śladu.

