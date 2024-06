Wymieszaj i rozpyl po kostce brukowej. Wypali mech w kilka dni

Jak się pozbyć mchu z kostki brukowej? To pytanie jest bardzo często zadawane przez osoby, które posiadają domy jednorodzinne i ogródki. Mech, który stanowi ważny element poszycia leśnego, nie jest jednak pożądany między kostkami brukowymi. Aby zniknął w kilka dni, wystarczy wypróbować prosty, domowy trik z wodą i tym produktem.

Mech na kostce brukowej nie tylko niszczy podłoże, ale jest też bardzo śliski, przez co może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli pojawił się na twoim przydomowym chodniku, sięgnij po te produkty i pozbądź się go jak najszybciej.