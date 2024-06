Wylej na kostkę. Po chwastach i mchu nie będzie śladu

Kostka brukowa jest materiałem stosunkowo tanim, bo koszt metra kwadratowego wynosi od 30 do 80 zł. Proces układania nawierzchni także nie jest skomplikowany, a efekt końcowy często przewyższa nasze oczekiwania. Niestety, w szczelinach między bloczkami pojawiają się niekiedy chwasty, a powierzchnię zaczyna pokrywać mech.

Dlaczego na kostce brukowej pojawiają się mech i chwasty?

Mech i chwasty preferują miejsca, które są zacienione i wilgotne, dlatego tak często pokrywają przestrzenie między bloczkami kostki brukowej. Aby zapobiec ich pojawianiu się, tuż przed położeniem kostki powinniśmy dokładnie zdrenować nawierzchnię. Dzięki temu ziemia nie będzie aż tak wilgotna, a chwasty nie będą chciały się na niej rozwijać.

Pojedyncze chwasty czy mech nie będą stanowiły większego problemu. Jeśli zaczną jednak intensywnie porastać kostkę, może to doprowadzić do tego, że nawierzchnia będzie się rozluźniać i przemieszczać. Powodem tego będą rozrastające się korzenie.

Tak pozbędziesz się mchu i chwastów

Ocet i herbicydy to preparaty, które doskonale poradzą sobie z usunięciem mchu oraz chwastów. Niestety, nie są to metody pozbawione wad.

Herbicydy nie powinny być używane przez osoby, które wcześniej nie miały z nimi styczności. Bazują one na bardzo silnych środkach chemicznych, które wykorzystane w nieodpowiedni sposób, mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Chodzi tu zarówno o nasze zdrowie, jak i o kondycję trawnika i roślin wokół. Wystarczy lekki podmuch wiatru, by preparat przeniósł się na trawnik czy kwiaty. Herbicydy nieodwracalnie je uszkodzą. Podobnie z octem. Jeśli roztwór skapnie na trawę, wypali ją do korzeni.

Na szczęście istnieje inny, bezpieczniejszy sposób, który jest równie skuteczny. Polega on na wylaniu wrzątku na kostkę brukową. Gorąca woda uszkodzi chwasty do korzeni. Wystarczy wylać ją na bruk, a następnie przetrzeć szczotką ze sztywnym włosiem. Po chwastach i mchu nie będzie śladu. Pamiętajmy jednak, że to metoda, która wymaga precyzji, ponieważ wraz z nią istnieje ryzyko poważnego poparzenia. W trakcie zabiegu zadbajmy o to, aby w wokół kostki nie znajdował się żaden człowiek czy też zwierzę.

