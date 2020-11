Strajk Kobiet wzywa Komisję Europejską "do obrony naszych wspólnych praw"

"Prosimy o solidarne wsparcie naszej walki o prawa człowieka"

Na profilu Strajku Kobiet na Instagramie pojawił się wpis, w którym przeczytać możemy pełny apel organizatorek do Komisji Europejskiej, ale również do obywatelek i obywateli Unii Europejskiej.

- My, polskie kobiety, wzywamy Europejki i Europejczyków oraz Komisję Europejską do obrony naszych wspólnych praw jako praw obywateli Unii Europejskiej – czytamy we wpisie. – Prawa kobiet w Polsce zostały brutalnie ograniczone przez nielegalnie upolityczniony Trybunał Konstytucyjny, który w czasie pandemii nieludzko zakazał aborcji w sytuacjach nieuleczanych wad płodu, zmuszając nas do protestowania.