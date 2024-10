Spacerowała po ulicy. W ażurowej maxi wyglądała obłędnie

Karolina Pisarek, była uczestniczka programu "Top Model" wie, co teraz jest w trendach. Ponownie zachwyciła swoją kreacją podczas jesiennego spaceru w stolicy. Tym razem postawiła na szyk i elegancję.

Ten ponadczasowy element garderoby jest komfortową i ciepłą opcją , a jednocześnie można wystylizować go w sposób ekstrawagancki, tak jak zrobiła to Karolina Pisarek. Modelka postawiła na szykowną propozycję, ponieważ nad całością zawładnął wzór koronkowy, który więcej odsłaniał.

Dodatkową robotę zrobiły dodatki, które idealnie uzupełniły cały look. Pisarek wybrała wysokie kozaki z ostrym czubkiem oraz bufiastą torebkę w odcieniu karmelowym . Wykończyła to złotymi kolczykami oraz wąskimi okularami przeciwsłonecznymi. W takim wydaniu spokojnie błyszczałaby na ściance.

Nie każda by się odważyła. Lansuje trend "no pants"

Nie każda by się odważyła. Lansuje trend "no pants"

Sukienki o grubszych tkaninach są klasykiem, który nie wychodzi z mody. W tym roku zdominowały wybiegi i powróciły w wielkim stylu. Dzianinowe sukienki mogliśmy podziwiać wśród takich marek jak: Fendi, Balenciaga czy Burberry. Te różnorodne fasony i kroje dosłownie zwalają z nóg. Są one dobrym przykładem, że jesienna sukienka wcale nie musi być nudna.

Trendy prosto z wybiegów. Co zobaczyliśmy na Fashion Weekach?

Trendy prosto z wybiegów. Co zobaczyliśmy na Fashion Weekach?

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!