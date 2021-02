Ten dziwny trik to sekret urody Iriny Shayk. Odważysz się go wypróbować?

Irina Shayk to modelka, która od lat plasuje się w rankingach najseksowniejszych kobiet świata. Regularne rysy, ciemna karnacja, duże, lekko skośne oczy. Tej twarzy nie byli w stanie oprzeć się najbardziej pożądani mężczyźni świata, z Ronaldo i Bradleyem Cooperem na czele. Aby zachować urodę, gwiazda stosuje metody, które są dostępne dla każdego.

Życie (nie) usłane różami

Wydawać, by się mogło, że modelka swój sukces zawdzięcza nietuzinkowej urodzie, ale jej droga na szczyt była naprawdę kręta. Irina Shayk przyszła na świat małym miasteczku w Rosji. Mama uczyła rytmiki, tata pracował w kopalni. W domu się nie przelewało. Prawdziwy kryzys przyszedł jednak, gdy ojciec zmarł na zapalenie płuc. Gwiazda, wraz z siostrą od tej pory były wychowywane przez pracującą na dwa etaty mamę.

Irina Shayk początkowo chciała związać przyszłość z muzyką, od dziecka uczyła się grać na pianinie. Po szkole średniej zmieniła plany i zaczęła studiować marketing. Jej los odmienił się, gdy skaut lokalnej agencji modelek zaprosił do konkursu piękności. Została Miss Czelabińska 2004.

Wystarczy sześć minut… i ten rosyjski akcent

Dzień zaczyna od prysznica, potem szczotkuje włosy. Pielęgnację twarzy zaczyna od masażu buzi, wraz z szyją i podbródkiem, zimną kulą lodową. Gwiazda używa do tego specjalnego akcesorium, ale wystarczy zamrozić wodę z dodatkiem ogórka lub rumianku w zwykłych foremkach do lodu. Irina Shayk komentuje, że pomysł na ten rytuał przywiozła z Rosji, gdzie, po prostu zawsze jest zimno. Ta metoda nie jest nieznana w kosmetyce. Okład z lodu obkurcza komórki skóry, zmniejsza pory, redukuje poranną opuchliznę. Wystarczy spojrzeć na twarz Iriny Shayk, to wystarczający dowód, że trik działa.