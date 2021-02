Kolejna operacja Małgorzaty Rozenek-Majdan. Zamierza przywrócić dawny wygląd

Planowana operacja Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek-Majdan słynie ze swojej szczerości i otwartości na różne tematy. Wprost opowiadała o żmudnej procedurze in vitro. Upragniona trzecia ciąża z obecnym mężem była ewidentnym spełnieniem marzeniem całej rodziny. Choć celebrytka cały czas cieszy się macierzyństwem, nie zamierza rezygnować z aktywności zawodowej i ostatnio połączyła przyjemne z pożytecznym.

Każdy odcinek "Rozenek cudnie chudnie" przedstawia postępy w odchudzaniu gwiazdy. Ostatnio Rozenek-Majdan zaszokowała ekspertkę wyznaniem, że spróbowała własnego mleka. Tym razem postanowiła podzielić się kolejnym pomysłem, na jaki w ostatnim czasie wpadła. Przyznała się do dwukrotnego powiększania piersi, ale obecnie jest "nimi znudzona".

"Radzio mnie już poznał z powiększonym biustem, ale potem jeszcze go sobie powiększyłam. Radzio nie chciał, żebym to powtarzała, ale ja sobie ubzdurałam, że chcę. I tak Bogu dzięki zrobiłam mniej, bo mam bardzo mądrego lekarza" - z rozbrajającą szczerością wyznała.

Choć Rozenek-Majdan dzięki zabiegom może poszczycić się pełnym i większym biustem, to na dłuższą metę okazał się on dla niej uciążliwy. Jeszcze jakiś czas temu gwiazda "Projektu Lady" dementowała plotki na temat rzekomych operacji plastycznych, którym się podobno poddała. Teraz żona Radosława Majdana planuje, że w niedalekiej przyszłości zmniejszy piersi. "Nacieszyłam się nimi bardzo i teraz już mnie one nie bawią" - stwierdziła.