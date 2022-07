Ten fason spodni odejmuje lat. Hanna Lis wygląda w nich świetnie!

Dżinsy o fasonie bootcut to siostry klasycznych dzwonów, ale różnią się od nich jednym szczegółem: rozszerzająca się u dołu nogawka jest nieco węższa. Są uwielbiane przez miliony kobiet na całym świecie za to, że świetnie wyglądają na różnych typach sylwetki i niezależnie od wzrostu. Dodatkowa zaleta tego kroju? Odmładza i dodaje świeżości stylizacjom. Popularne w latach 70. spodnie znów wracają do łask.