Ten kolor zdominuje sezon jesienny. Gwiazdy noszą go od stóp do głów

Stylizacja Maffashion to kwintesencja zagranicznych trendów street fashion. Celebrytka założyła luźny, szary top, do którego dobrała bojówkową spódnicę sięgającą niemal do kostek. Maffashion zarzuciła na to długi płaszcz w ciemnym odcieniu khaki i czapkę z daszkiem. Na nogi założyła tenisówki i długie, białe skarpetki. Takiego zestawu nie powstydziłaby się, przemierzając ulice Londynu czy Nowego Jorku. Płaszcz khaki to doskonały wybór na jesień. Będzie pasował niemal do wszystkiego.