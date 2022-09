To jedyne buty, których potrzebujesz na jesień 2022. Nosi je Sieklucka i Cichopek

Wyróżnij się z tłumu i noś kowbojki ze spodniami

Duet w postaci sukienki i kowbojek to zdecydowanie najchętniej odtwarzany pomysł na stylowy jesienny look. Dlatego, jeśli chcesz wyglądać oryginalnie, postaw na stylizację z westernowymi botkami i spodniami. Za przykład warto wziąć Annę Lewandowską-Kitulek, prezenterkę telewizyjną, która kowbojki z łączonych materiałów nosi w zestawie z denimowymi dzwonami. Do stylizacji dołączyła romantyczną bluzkę koszulową, przez co uzyskała kobiecy i elegancki look.