Ten krem ma w nazwie "bogaty". Rzeczywiście ma wszystko, by zadbać o cerę

Za opóźnianie procesów starzenia i poprawę ogólnej kondycji skóry odpowiadają tu głównie dwa składniki: torf tołpa.® oraz roślinne komórki macierzyste. To dwa silne antyoksydanty, które zwalczają największych wrogów młodo wyglądającej cery – wolne rodniki. Do tego torf wspomaga proces regeneracji naskórka, zapobiega utracie wilgoci i zawiera wiele substancji czynnych cennych dla skóry, takich jak: fulwokwasy, bituminy, aminokwasy, makro i mikroelementy. Komórki macierzyste użyte do produkcji "bogatego kremu" pochodzą z motylego krzewu. Poza działaniem antyoksydacyjnym komórki zapobiegają efektom starzenia i fotostarzenia skóry, redukują reakcje zapalne i co bardzo ważne w kontekście anti-ageing – pobudzają syntezę kolagenu i elastyny, co wpływa na lepszą elastyczność skóry, spłycenie zmarszczek oraz spowolnienie procesów starzenia.