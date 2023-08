Ten krem odejmuje pięć lat skórze pod oczami. Potwierdzone badaniami

Patrząc na listę i działanie tych składników, nie dziwi, że krem z serii Provivo zwiększa nawilżenie skóry o 60 proc. i utrzymuje je przez 24 godz., przywraca promienność, a do tego po czterech tygodniach stosowania redukuje zmarszczki i przywraca kondycję skóry sprzed pięciu lat. Potwierdzają to badania przeprowadzone na grupie 41 osób. Dzięki temu kosmetykowi skóra wokół oczu nabiera młodzieńczego blasku, nie jest szara, zmęczona, cieniutka jak papier. Skoro oczy zdradzają wiek, to ten kosmetyk ma szansę sprawić, że będziesz wyglądała na młodszą niż w rzeczywistości. I to nie są żadne cuda, tylko efekt dobrze zaopiekowanej skóry pod oczami, która jest szczególnie wymagająca.