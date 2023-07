Ten krem zapobiegnie "schodzeniu skóry" po opalaniu. Ma bogaty skład, a kosztuje niewiele

Wydawałoby się, że o "zdrowym" (a może raczej "rozsądnym") opalaniu wiemy już wszystko, a jednak nadal zdarza nam się "spiec na raczka". Zapominamy bowiem, że nie wystarczy zaopatrzyć się w krem z filtrem. Po pierwsze ów filtr powinien być jak najwyższy (najlepiej SPF 50), po drugie, należy go nakładać ok. 20 min przed ekspozycją na słońce, a po trzecie, ochronę trzeba odnawiać co ok. trzy godziny, a już na pewno po każdym wyjściu z wody. Tymczasem w praktyce często wybieramy kosmetyki z niską ochroną SPF 20, smarujemy się nimi, będąc już na plaży i zapominamy o ich istnieniu do kolejnego dnia. Brzmi znajomo?