Ten model butów jest hitem jesieni. Szukamy go w sklepach

Wiązane buty z wysoką cholewką zdominowały ubiegłoroczne trendy. Ulica je pokochała, szczególnie te na grubej, powycinanej podeszwie, z ozdobnymi kieszonkami, czy dżetami. Jednak tej jesieni trzewiki przybierają łagodniejszą formę, są bardziej minimalistyczne. Wróciły do swojej klasycznej wersji przypominającej obuwie wojskowe. Takie modele jeszcze kilkanaście lat temu kojarzyły się z subkulturą punków, dziś spotykamy je w kolekcjach damskich, męskich i młodzieżowych i nosimy je niemal do wszystkiego. Trzewiki bowiem, szczególnie w swojej bazowej, najmodniejszej w tym sezonie wersji, są niczym kameleony, dostosowują się do stylizacji niemal na każdą okazję. Świetnie wyglądają z sukienkami boho. Pokochałyśmy ten kontrast pomiędzy lekkością sukienki i masywnie wyglądającym butem. Choć trapery równie dobrze wyglądają w bardziej klasycznych stylizacjach, np. z dżinsami (najlepiej tymi, które odsłaniają kostkę, by but był dobrze wyeksponowany). Mało tego, z powodzeniem zastępują klasyczne kozaki także w bardziej biznesowych lookach, np. z damskim garniturem.